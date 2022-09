Nations League, il calendario delle gare di oggi

Anche gli azzurri in campo questa sera nella sesta giornata di Nations League: la Nazionale del Ct Mancini impegnata in trasferta contro l'Ungheria nella gara che, in caso di successo, permetterebbe a Bonucci e compagni di vincere il girone. A Wembley si gioca Inghilterra-Germania: il programma completo delle gare di oggi

Occhi puntati sulla Nazionale azzurra in questo lunedì di Nations League. Dopo il successo contro l’Inghilterra nella precedente giornata, in questo ultimo turno della fase a gironi l’Italia del Commissario tecnico Roberto Mancini è impegnata a Budapest, ore 20.45, contro l’Ungheria prima a 10 punti nel raggruppamento C, due in più rispetto agli azzurri che in caso di successo chiuderebbero in testa il girone. Tutte le gare della sesta giornata di Nations League in programma oggi con orari e programmazione tv.