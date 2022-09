Mancini ha diramato la lista dei 29 convocati per le partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria in programma il 23 e il 26 settembre nella prossima pausa nazionali: prima chiamata per Provedel, Vicario (già convocato lo scorso maggio in occasione dello stage) e Mazzocchi. Torna Vincenzo Grifo, convocato per l’ultima volta nel maggio del 2021