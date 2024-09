Introduzione

Al via la Nations League 2024/25 con le prime partite disputate. Nella Lega A vince il Portogallo dell'eterno Cristiano Ronaldo, che va a segno nel 2-1 alla Croazia col suo gol numero 900 in carriera. Solo 0-0 della Spagna campione d'Europa in Serbia, pazzo 3-2 della Polonia alla Scozia: non bastano i napoletani Gilmour e McTominay, decide Zalewski al 97'. Altri gol 'italiani' con Dorgu (che trascina la Danimarca) e Suslov, decisivo per la Slovacchia. Storico San Marino: batte 1-0 il Liechtenstein e torna a vincere dopo 20 anni



NATIONS LEAGUE, LE CLASSIFICHE