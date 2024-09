La Nazionale del Titano ottiene la sua prima vittoria in gare ufficiali, bissando l'unico successo della sua storia avvenuto proprio contro il Liechtenstein, ma in amichevole, il 28 aprile 2004. Questa volta in Nations League, San Marino batte di nuovo il Liechtenstein 1-0 con la rete del giovanissimo Nicko Sensoli (classe 2005)

SAN MARINO-LIECHTENSTEIN 1-0

53' Sensoli

SAN MARINO (4-3-2-1): Colombo; Benvenuti, Cevoli, Rossi, Tosi (71' Benvenuti); Golinucci (62' Battistini), Capicchioni (80' Mularoni), Casadei; Contadini, Sensoli (62' Zannoni); Nanni (71' Giacopetti). Ct. Cevoli

LIECHTENSTEIN (3-5-2): B. Buchel; Beck (63' Marxer), Wieser, Goppel (63' Oberwaditzer); Wolfinger, Hasler, M. Buchel, Sele (62' Luchinger), Zund (63' Meier); Notaro (81' Beck), Saglam. Ct. Funfstuck

Momento storico per la nazionale di San Marino che per la prima volta ottiene un successo in gare ufficiali battendo 1-0 il Liechtenstein nella prima giornata di Nations League. La squadra guidata da Cevoli bissa l'unico successo della storia sammarinese ottenuto sempre contro il Liechtenstein, ma in amichevole, il 28 aprile 2004. All'epoca era stato Andy Selva a decidere l'incontro, questa volta è toccato a un giovanissimo, il classe 2005 Nicko Sensoli, che gioca nella San Marino Academy.



La rete storica è arrivata al 53' di una gara combattuta in cui il Liechtenstein, subito il gol, ha tentato in ogni modo di raggiungere quantomeno il pareggio. Strenue la difesa di San Marino che è riuscita a portare a casa un risultato il cui ricordo resterà a lungo nella mente degli appassionati della Repubblica del Titano.