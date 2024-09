Spalletti: "Abbiamo avuto grande forza mentale"

E' un Luciano Spalletti visibilmente soddisfatto quello che parla al termine di Francia-Italia, match vinto dagli Azzurri 3-1 in Nations League: "Il gol subito dopo 14"? E' stata la chiave della partita, tutti hanno reagito subito e hanno cercato di dare forza e tranquillità, la cosa sbagliata sarebbe stata portarci dietro i rimpianti perché poi si continua a sbagliare - dice - Poi abbiamo fatto la gara che dovevamo, siamo stati doppiamente bravi". Una vittoria quasi troppo bella: " Troppo non è mai, c'è sempre la possibilità di fare qualcosa di meglio, ciò che era importante era stare in campo da squadra al di là dell'errore, una qualsiasi situazione in partita ti può ridurre alla follia, poi è tutta forza mentale e le cose che accadono dipendono sempre dalla testa, le cose vanno messo a posto soprattutto dentro noi stessi".

"La voglia e la passione la chiave di qualsiasi successo"

Un successo contro una Francia che ha un potenziale offensive notevole: "Loro davanti sono delle belve, ma poi alla fine tutto si riassume nell'essere stati squadra per contrastare la loro forza - spiega ancora - Abbiamo scelto un gruppo di giocatori che stanno sempre in campo, i ragazzi sono un po' più freschi rispetto all'Europeo, abbiamo trovato ragazzi giovani che hanno voglia di fare vedere il loro livello, la voglia individuale, la passione è sempre la chiave di qualsiasi successo". Una nota di merito per Tonali, rientrato in Nazionale dopo la lunga squalifica: "Tonali? Ha giocato una gara magnifica, pensavamo che non potesse fare 90' ma alla fine ha dato due sgasate incredibili, abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo".