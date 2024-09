Il ct della Turchia ha parlato delle condizioni del giocatore dell’Inter, subentrato nel corso del match di Nations League contro il Galles: "Sapevamo che non avrebbe potuto giocare 90 minuti. Continueremo a valutare al meglio le sue condizioni". E sulle sue caratteristiche: "Quando è entrato in campo si è vista subito la differenza"

Vicenzo Montella torna parlare delle condizioni di Hakan Calhanoglu . Dopo il pareggio nella giornata di ieri, venerdì 6 settembre, contro il Galles per 0-0, il commissario tecnico della Turchia ha fatto il punto sul centrocampista dell’Inter, subentrato al 64': "Sapevamo che non avrebbe potuto giocare 90 minuti e per questo non abbiamo corso rischi. Continueremo a valutare al meglio le sue condizioni ".

"È un giocatore che fa la differenza"

Il turco aveva accusato un piccolo fastidio muscolare contro l’Atalanta la scorsa settimana. Nonostante ciò, Calhanoglu ha deciso di prendere parte agli impegni con la sua nazionale. L’obiettivo di Montella sarà quello di averlo a piena disposizione per il match contro l’Islanda lunedì 9 alle ore 20:45: "Quando è entrato in campo si è vista subito la differenza. Fa queste cose, che abbiamo visto bene nel secondo tempo, non solo per noi ma anche per l'Inter".