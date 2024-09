L'Inghilterra vince in Irlanda. Super Georgia

Introduzione

Nella terza serata di partite della Nations League 2024/25, l'Inghilterra inizia la sua risalita verso la fascia A vincendo in Irlanda con i gol di Rice e Grealish nel primo tempo. La Georgia, trascinata da Kvaratskhelia, travolge in casa la Repubblica Ceca. In serata Germania e Olanda impegnate per la fascia A contro Ungheria e Bosnia

NATIONS LEAGUE, LE CLASSIFICHE