In A il 90% degli allenatori è in carica da meno di un anno: "peggio" solo due al mondo

Lo studio, come detto, prende in considerazione gli allenatori attualmente in carica in ogni campionato. Spaziando geograficamente in 65 diverse leghe per tutto il mondo. Quattro le fasce utlizzate per l'analisi

Allenatori sotto l'anno alla guida dell'attuale club

Allenatori in carica da 1-2 anni

Allenatori in carica da 2-3 anni

Allenatori in carica da più di 3 anni nell'attuale club

Quello italiano è, in assoluto, il terzo campionato mondiale con la più alta percentuale di allenatori in carica da meno di un anno e il primo in Europa, al pari di quello croato. Soltanto le prime divisioni di Costa Rica ed Ecuador (!) hanno una percentuale più alta di allenatori in carica da meno di un anno della nostra Serie A.