Introduzione

Stagione finita per uno dei grandi protagonisti del 2025. Il Como infatti ha perso Assane Diao. Il senegalese ex Betis, reduce dalla doppietta contro il Lecce, si è fatto male in allenamento e dovrà restare fermo per un paio di mesi. Nella sfida tra Parma e Juventus abbiamo assistito ad un evento raro: doppio cambio al 10' del primo tempo e totale di tre infortuni in casa Parma



Tudor invece è stato costretto a sostituire Dusan Vlahovic: fastidio alla coscia destra per il 9 bianconero. Gli "aggiornamenti medici" dai vari ritiri però sono tanti: Miretti si dovrebbe operare lunedì e quidi anche per lui la stagione 24-25 rischia di essere finita prima del previsto. Nel derby di Coppa Italia vittoria del Milan ma problema al collo per Gabbia che è stato costretto al cambio. In più c'è un elenco piuttosto corposo di squalificati con Simone Inzaghi che dovrà rinunciare a due pedine fondamentali



Ecco nel dettaglio la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 34^ giornata di Serie A