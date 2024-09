Spagna, poker in 10. Ronaldo ribalta la Scozia

Introduzione

Nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Le Normand, la Spagna domina la Svizzera in trasferta e vince 4-1. Tra i migliori del match Fabian Ruiz autore di una doppietta. McTominay spaventa il Portogallo portando avanti la Scozia. I portoghesi rimontano e vincono 2-1 grazie alle reti di Bruno Fernandes e del solito Cristiano Ronaldo. Tutto facile per la Svezia contro l'Estonia. La Croazia 'ringrazia' Modric per il successo di misura sulla Polonia.

NATIONS LEAGUE, LE CLASSIFICHE