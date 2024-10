Didier Deschamps in conferenza stampa ha annunciato la lista dei 23 convocati per gli impegni di Nations League in trasferta contro Israele e Belgio nello stesso girone dell'Italia. Non c'è Mbappé, al suo posto torna Nkunku. Ci sono sei giocatori della Serie A e per la prima volta dopo molto tempo non c'è Griezmann, che ha annunciato l'addio qualche giorno fa

"Ho parlato con Kylian. Ha un problema che non è grave. Non sono qui per far correre rischi, ecco perché non è sulla lista". Così Didier Deschamps motiva l'esclusione di Mbappé dalla lista dei convocati della Francia per gli impegni in Nations League in trasferta contro Belgio e Israele. I blues sono nello stesso girone dell'Italia, con la quale hanno perso all'esordio nell'ultima sosta a settembre. Deschamps ha deciso di far rifiatare il suo giocatore simbolo, anche perchè "nell'ultimo ritrovo non era nelle migliori condizioni mentali. Ma non ho il minimo dubbio sul suo coinvolgimento”. Il parco giocatori a disposizione consente di poter sopperire, anche se non ci sarà più nemmeno Griezmann, che ha detto addio alla nazionale due giorni fa: "Una persona molto affettuosa, generosa e un leader sul campo. È una pagina che ovviamente sta girando, ma altri giocatori potranno assumere questo ruolo".