Antoine Griezmann si ritira dalla Nazionale francese. Ufficiale la decisione dell'attaccante classe 1991, che ha annunciato con un post sui social l'addio ai Bleus: "È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa magnifica avventura tricolore e a presto". Esordiente con la Francia nel 2014, 'Le Petit Diable' ha accumulato 137 presenze e 44 gol che lo rendono rispettivamente il terzo all-time (insieme a Olivier Giroud) e il quarto miglior bomber nella storia della Nazionale. In bacheca il Mondiale del 2018 e la Nations League 2020/21, trionfi accompagnati dalle sconfitte in finale nell'Europeo casalingo del 2016 (quando si laureò capocannoniere con 6 reti) e all'ultimo Mondiale in Qatar. Lo scorso marzo, a causa di un infortunio alla caviglia, Griezmann aveva interrotto a 84 la sua striscia-record di partite con la Francia. E dopo l’ultimo Europeo e le sfide in Nations League, la volontà di lasciare la Francia.

approfondimento Francia senza Griezmann, non succedeva da una vita