Tre anni dopo l’Italia ritroverà un giocatore ancora più forte, più maturo, non sempre concreto ma sicuramente diverso da tanti se non da tutti. Diverso perché capace di dribblare come pochi in un calcio in cui il dribbling è merce sempre più rara. Non a caso Doku è primo per distacco per dribbling tentati nei top 5 campionati europei, quasi 10 a partita. Una caratteristica coccolata e cavalcata dal suo allenatore, Pep Guardiola, che su di lui ha le idee chiare. "Se mi chiedessi qual è il punto di forza di Doku risponderei il dribbling. Se la tua qualità è quella, devi dribblare. Ti chiederei qual è il modo migliore per farlo. Devo cercare di mettere in condizioni Doku di avere il maggior numero di occasioni per sfruttare le sue doti nel dribbling durante la partita", afferma l'allenatore.

