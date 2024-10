Introduzione

Il Belgio è l'avversario dell'Italia in Nations League; il match, in programma per giovedì 10 ottobre alle 18, è valido per la 3^ giornata della competizione. Tra i convocati di Tedesco ci sono tre "italiani": de Winter del Genoa, de Ketelaere dell'Atalanta e Ngonge del Napoli, alla sua prima chiamata in Nazionale. Spicca tra i grandi assenti Lukaku, protagonista di questo inizio di stagione con il Napoli di Conte

