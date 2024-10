Calafiori: "Bene le ultime 2. Non fermiamoci ora"

"Sono molto contento di giocare all’Olimpico, era tanto tempo che aspettavo questo momento. Sarà sicuramente un motivo in più di orgoglio visto che giocherò di fronte ai miei amici e ai miei familiari". Queste le parole del difensore della Nazionale Riccardo Calafiori, intervistato da Vivo Azzurro Tv della Figc, alla vigilia del match di Nations League contro il Belgio. Sul trasferimento all'Arsenal: "negli ultimi tre-quattro mesi mi sono cambiate un po’ la carriera e la vita, senza preavviso. Qualche responsabilità in più la sento, ma mi piace perché vuol dire che sto facendo bene e che tutti si aspettano tanto da me". Domani si troverà ad affrontare un nuovo compagno di squadra, Leandro Trossard: "gli ho detto di stare attento. A parte gli scherzi, è un giocatore fortissimo e anche un grande amico, ma cercherò di portare a casa i tre punti. Sarà una partita complicata, hanno giocatori forti come del resto ne abbiamo noi. Mi piace sempre pensare più a noi, se facciamo quello che sappiamo fare possiamo mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo fatto benissimo nelle ultime due partite e non possiamo fermarci adesso".

