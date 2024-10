Tedesco: "Lukaku tornerà presto, CDK titolare"

Il Ct del Belgio, italo-tedesco, non ha nascosto l'emozione per questa partita: "Non posso nascondere il mio amore per l'Italia, ma stiamo preparando questa gara da settimane". Sull'assenza di Lukaku: "Ha deciso così per lavorare al meglio, può rientrare a novembre". De Ketelaere verso una maglia da titolare: "Sta facendo bene all'Atalanta e merita di giocare" LA CONFERENZA DI SPALLETTI

Non sarà una gara come le altre quella contro l'Italia, all'Olimpico, per Domenico Tedesco, Ct del Belgio e nato in Italia. L'allenatore dei Diavoli Rossi non ha nascosto una certa emozione in conferenza stampa: "Non è il momento giusto per parlare di me e dei miei sogni, mi conoscete da un paio d'anni, sono concentrato sempre al prossimo obiettivo - dice - Stiamo pensando a questa partita da diverse settimane, ora dobbiamo giocarcela in una bella atmosfera, nella Capitale d'Italia e in uno stadio pieno. Non posso nascondere il mio amore per l'Italia, è la prima volta per me contro l'Italia".

"Lukaku lavorerà al meglio, può tornare già a novembre" Tedesco parla anche dell'assenza di Lukaku che ha preferito non rispondere alla convocazione dopo aver parlato con il Ct: "Ha deciso di non essere qui, ma non ci ha detto che rientrerà a gennaio o a febbraio, può tornare già a novembre - spiega - Capisco la sua decisione, si è trasferito tardi a Napoli e quindi non ha fatto la preparazione, non è ancora al top e quindi lavorerà al meglio. Questa cosa la conferma anche mister Conte, quindi non c'è problema. Noi ci concentriamo sui giocatori disponibili"

"De Ketelaere merita una chance da titolare" E' molto probabile che contro l'Italia ci sarà spazio per De Ketelaere: "Sì, penso che lo meriti. Sta facendo benissimo con l'Atalanta, ha un ruolo molto importante per loro e può averlo anche per noi - continua Tedesco - Dopo l'Europeo abbiamo cambiato anche per questo, non prendendo in considerazione alcuni giocatori che avevamo convocato all'Europeo. Non per un calo di rendimento, ma perché volevamo conoscere giocatori che abbiamo avuto meno a disposizione. De Ketelaere ha fatto bene e merita di giocare".

"L'Italia sta facendo benissimo, è in un momento positivo" Sulle difficoltà legate al match con l'Italia: "Gli Azzurri hanno cambiato sistema, giocano con un 3-5-2 o un 3-4-3 ma questa cosa non è completamente nuova, anche contro la Croazia all'Europeo lo hanno fatto - conclude - Giocano in verticale, cercano e trovano il quinto cambiando gioco e spesso riempiono l'area con tanti giocatori. Stanno facendo benissimo in Nations League, hanno vinto con Israele e Francia, sono in un momento positivo".