Retegui, oltre ai gol ora "sente" anche la maglia

Il secondo gol dell'Italia contro il Belgio porta la firma di Mateo Retegui, centravanti completo e in grado di adattarsi con facilità nelle squadre in cui gioca. In tutto, in questa stagione, sta segnando alla media di una rete ogni 96 minuti. Ma oltre al gol ora c'è di più: "sente" anche la maglia per cui li segna, quella azzurra

Centravanti completo e capace di adattarsi

Retegui si sta confermando un calciatore liquido, capace di adattarsi alle squadre in cui gioca come l’acqua in un bicchiere. Lo metti nel calice Genoa e fa 7 gol, lo sposti nella coppa Atalanta ed eccone altri 7 ma non in una stagione, in 7 partite. Lo metti nel flute azzurro ed ecco le bollicine. In tutto, in questa stagione, sta segnando alla media di una rete ogni 96 minuti. Dai consigli di Gilardino al lavoro fatto con Gasperini, passando per le mani dei commissari tecnici, il risultato è un centravanti completo, che ora non “sente” solo il gol, ma forse anche la maglia per cui li segna, quell’Italia che lo chiama da 19 mesi e a cui lui continua a dire, sempre più forte sì.