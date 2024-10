Il Ct di Israele ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia, in programma a Udine lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 e valida per la 4^ giornata di Nations League: "Dovremmo fare del nostro meglio. L'Italia arriva dopo un pareggio contro il Belgio e sanno che non possono perdere punti. Domani vorrei vedere un passo avanti. Vorrei dire al termine della partita di aver visto le cose che abbiamo preparato prima della sfida"

