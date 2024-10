Così come papà Paolo aveva debuttato in Serie A con la maglia del Milan a Udine, la città friulana ha tenuto a battesimo la prima in Nazionale per Daniel Maldini: "È stata una emozione forte, positiva, sono molto contento di essere entrato e che la partita sia andata bene - dice a fine gara - La partita è sempre stata in controllo fino al loro gol, poi siamo stati bravi a tenere botta col nostro gioco e si è visto". La prima di Maldini che spera di dare ancora il suo contributo a questa squadra: "Spero di portare un po' di qualità, anche se ce n'è già troppa, cerco di aiutare il più possibile".



A vedere il debutto di Daniel Maldini in Azzurro c'era anche papà Paolo: "Sono contento che i miei genitori siano venuti qua, ci sarà modo di parlare quando tornerò a casa - conclude - La dedica? La dedica va alla famiglia e ai miei amici, a chi mi vuole bene".