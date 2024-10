Italia-Israele, le misure di sicurezza a Udine

Nel video il punto di Francesco Cosatti sulle misure di sicurezza messe in atto a Udine in vista di Italia-Israele. Città blindata: alle 17 partità il corteo del movimento pro Palestina che terminerà intorno alle 19.30. Le forze dell'ordine monitoreranno l'intero percorso e i manifestanti non potranno oltrepassare il sistema di sicurezza disposto per cerchi concentrici lungo i chilometri che separano lo stadio Friuli dal centro cittadino, dove si concluderà il corteo

ITALIA-ISRAELE, PROBABILI FORMAZIONI