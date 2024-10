Il Ct commenta la bella vittoria su Israele: "Loro difendevano bassi e non era facile creare occasioni ma lo abbiamo fatto, nel primo tempo non le abbiamo concretizzate. Siamo stati squadra anche oggi, ma c'è ancora da fare risultato". Di Lorenzo, autore di una doppietta, a fine gara: "I miei momenti complicati? Delle volte la gente si fissa" CRONACA E TABELLINO - CLASSIFICHE - PAGELLE

C'è soddisfazione nelle parole di Luciano Spalletti al termine del successo dell'Italia contro Israele, terza vittoria azzurra in quattro gare di Nations League e primo posto nel girone consolidato: "Secondo me siamo andati a sprazzi nel primo tempo perché non abbiamo concretizzato tutto ciò che avevamo creato - dice - Loro facevano densità al limite dell'area, era difficile trovare spazi e noi l'abbiamo fatto". Molto bene il reparto offensivo von i quattro gol segnati: "Il reparto offensivo ha fatto ciò che doveva, siamo stati una squadra anche oggi, chi è entrato lo ha fatto bene, abbiamo fatto più gol, qualche errore ci sta e gli avversari ti creano problemi, siamo stati bravi sulle preventive. Il gol subito? A tutti piacerebbe vincere 10-0 ma ci sono anche gli avversari. Adesso abbiamo due partite tostissime, c'è ancora da fare risultato".

"La nostra leggerezza non deve diventare superficialità" Un'Italia che sta giocando con una certa leggerezza: "La nostra leggerezza non deve diventare superficialità o presunzione, perché quando recuperiamo palla non dobbiamo tenerla, bisogna essere cattivi e non concedere nulla - dice ancora Spalletti - Abbiamo dimostrato talmente differenza che non bisogna concedere episodi a cui gli avversari possano appellarsi. Ci vuole leggerezza nel senso di sapere quello che succede in partita perché sennò le pressioni ci affossano". Su Ricci e Fagioli: "Fagioli delle volte trascina un po' la palla, ma non si discutono le qualità, dopo aver perso una palla ha giocato con un po' di apprensione. Ricci ha fatto vedere di essere tranquillo a giocare li".

"Gioventù va accompagnata. Retegui? Oggi è un giocatore perfetto" "Quando siamo tornati dall'Europeo avevo detto che avrei ringiovanito ma accanto a questi ragazzi ci vuole anche l'esperienza perché devi andare a vedere anche il numero di gare che questi ragazzi hanno fatto a questi livelli - spiega ancora - Ma poi hanno giocato e hanno dimostrato di non patire questa cosa. Retegui? E' un attaccante micidiale, ha imparato a relazionarsi meglio con la squadra, non è troppo individualista e adesso è un giocatore perfetto". Su Tonali: "E' un giocatore immenso, va sempre forte, per lui le partite possono anche non finire mai"

Di Lorenzo: "I momenti complicati? Alle volte la gente si fissa" Tra i migliori in campo, Giovanni Di Lorenzo, alla sua prima da capitano della Nazionale ha segnato una doppietta: "Già è stato emozionante portare la fascia, anche i due gol è qualcosa di molto bello, una serata emozionante che mi porterò per tutta la vita - spiega - I momenti complicati? Capitano a tutti, ma sempre con equilibrio sono andato avanti, la gente si fissa ma io ho iniziato la stagione in maniera importante e spero di continuare così perché oggi era una gara difficile ma l'abbiamo fatta diventare facile".