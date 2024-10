Introduzione

La 4^ giornata di Nations League si chiude con la vittoria della Spagna contro la Serbia. La nazionale campione d’Europa vince 3-0 grazie alle reti di Laporte, Morata e Baena e si qualifica ai quarti di finale. Pari, invece, del Portogallo che non va oltre lo 0-0 in casa della Scozia. Spettacolo puro nell’altra sfida del girone tra Polonia-Croazia conclusa sul punteggio di 3-3 (in gol, per quel che riguarda la Serie A, Zielinski, Sosa e Zalewski).



LE CLASSIFICHE DELLA NATIONS LEAGUE E I VERDETTI