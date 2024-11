È la notizia in casa Francia, con la stella della nazionale bleus e del Real Madrid che salterà gli impegni contro Israele e, soprattutto, Italia, cioè le ultime due partite del girone di Nations League. Momento negativo per lui un po' come per tutto il Real: dopo il ko per 4-0 nel Clásico col Barcellona (e per lui record di volte in fuorigioco) è arrivato anche quello col Milan in Champions.