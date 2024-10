Il tabloid svedese Aftonbladet è stato il primo ad anticipare - nel tardo pomeriggio di lunedì - l'apertura di un'indagine per stupro da parte della procura svedese, dopo il deposito di una denuncia presentata il 12 ottobre da una giovane donna. L'informazione è poi stata riportata anche da un altro media locale, Expressen, che in serata ha citato Mbappé per nome, con l'accusa di "stupro e violenza sessuale", presumibilmente commessi la sera del 10 ottobre nel centro di Stoccolma. L'Aftonbladet ha aspettato fino a martedì mattina per collegare le accuse al nome di Kylian Mbappé, definendolo "ragionevolmente sospetto", cioè il livello di sospetto più basso previsto dalla legislazione svedese. Secondo un altro media svedese, TV4, il denunciante si sarebbe recato in ospedale, nel reparto delle vittime di stupro, e ne avrebbe identificato Kylian Mbappé come l'autore. Expressen ha anche rivelato che lunedì la polizia si sarebbe recata sul posto per raccogliere le prime testimonianze, elementi materiali o tracce che potessero aiutare le indagini. In particolare la polizia avrebbe sequestrato "mutande, pantaloni neri e un top nero".