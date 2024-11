Comuzzo: "Il pensiero va a mamma che non c'è più"

''Quando un bambino inizia a giocare a calcio e guarda la Nazionale il sogno è arrivare un giorno a Coverciano, essere qui è il sogno più grande''. Lo ha detto Pietro Comuzzo, 19 anni, il più giovane degli azzurri convocati da Luciano Spalletti per questo ultimo raduno dell'anno, in preparazione alle sfide contro Belgio e Francia valide per la Nations League. ''Il pensiero va alla mia mamma, lo faccio anche per lei, è una grande soddisfazione essere qui anche per lei - ha detto il giovane difensore della Fiorentina che ha perso la madre un anno fa. Un grandissimo dolore da cui insieme all'affetto del resto della famiglia ha cercato di trovare la forza per ripartire. Che tipo di difensore sono? Mi esalta il duello uno contro uno ma lavoro per diventare più completo e migliorarmi nella costruzione dal basso, guardando anche a Bastoni e Calafiori''.