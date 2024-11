Cambiaso: "Non cambierò il mio modo di giocare"

L'esterno azzurro è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia insieme al CT Spalletti: "Non credo che in Nazionale cambierò il mio modo di giocare, continuerò a fare le stesse cose. Il calcio va in questa direzione, i calciatori devono saper fare più cose in campo e devo tenere questa caratteristica"

"Non cambierò il mio modo di giocare"

Cambiaso successivamente parla del suo modo di giocare 'a tutto campo' nella Juventus: "Cerco di rendermi utile e sto migliorando con il tempo queste abilità. Non credo che in Nazionale cambierò il modo di giocare, continuerò a fare le stesse cose ma devo farle bene. Ritengo che il calcio vada in questa direzione, tutti i calciatori in campo devono saper fare più cose e questa qualità devo conservarla". In chiusura una battuta sul suo ruolo preferito: "Cerco di rendermi utile alla squadra e in funzione agli avversari, davvero non ho un ruolo preferito. A seconda di dove gioco ho determinate caratteristiche, se gioco a sinistra lavoro sul binario e se vengo a destra vengo un po' più dentro al campo. La cosa importante è fare le cose giuste".