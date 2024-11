Donnarumma: "L'obiettivo è continuare a crescere"

Ti sorprende l'assenza di Mbappé?

Donnarumma: "Sì, non so delle scelte che ci sono nelle altre squadre. Non so cosa sia successo, sicuramente è un assenza importante. Conosco Kylian, è uno dei più forti al mondo e se c'era ci poteva dare un grande fastidio, però come ho detto prima ci saranno altri giocatori. Conosco bene tutti loro, hanno grandissima qualità, attaccanti forti come Barcola, Kolo Muani, Zaire-Emery che giocano con me. Barcola è un talento incredibile, quindi hanno sostituti molto forti che possono darci fastidio"