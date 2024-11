Introduzione

Seconda serata della pausa nazionali di novembre con diversi giocatori della Serie A impegnati. Tra questi Leao: un suo fantastico gol (cavalcata partendo dalla sua area e colpo di testa in tuffo a raccogliere il cross di Mendes) apre il 5-1 con cui il Portogallo batte la Polonia di Zielinski e si qualifica ai quarti come primo del girone. Doppietta per Cristiano Ronaldo: su rigore e in rovesciata. La Croazia gioca un tempo in 10 contro la Scozia di McTominay e Gilmour e cade nel finale. Vince la Spagna, alle sue spalle Danimarca e Serbia si giocheranno tutto nel prossimo scontro diretto. Romania promossa in Lega B, San Marino riprende Gibilterra al 92'. Qui tutti i risultati e il rendimento dei giocatori del campionato italiano

CLASSIFICHE