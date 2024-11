Situazione non del tutto nuova, considerando che già lo scorso anno, nel settembre 2023 per la precisione, la sfida tra queste due nazionali – valida per le qualificazioni a Euro 2024 – era stata sospesa 15 minuti dopo l’inizio per uno striscione ("Il Kosovo è Serbia") esposto dai tifosi della Romania. Solo dopo che lo striscione venne rimosso dagli spalti, la nazionale kosovara riprese a giocare. La federazione calcistica rumena, in quella circostanza, venne sanzionata dalla UEFA con una multa e con un turno a porte chiuse.