Messico battuto, ct Aguirre esce sanguinante

Un altro episodio difficile da commentare arriva dalla Nations League della zona Concacaf. Di fronte Honduras e Messico nell'andata dei quarti di finale del torneo. 2-0 il finale per la squadra di casa in una partita per lunghi tratti dominata. Il finale però è rovinato da un tifoso honduregno che dopo la chiusura della partita ha pensato bene di lanciare in campo, contro il ct messicano Javier Aguirre, una bottiglietta. Colpito alla testa Aguirre sembra quasi non accorgersi di sanguinare copiosamente e lascia il campo salutando tutti. Grandi polemiche nel post partita e clima non ideale in vista della gara di ritorno fissata per mercoledì 20 novembre in Messico

approfondimento Tutte le classifiche di Nations League