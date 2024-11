Introduzione

La pausa nazionali di novembre prosegue e nella serata di lunedì 18 novembre vede diversi giocatori della Serie A impegnati. Tra questi anche McTominay (uscito prima zoppicando per una botta al piede da valutare) e Gilmour, che con la loro Scozia battono al 93' la Polonia: successo che non basta ad accedere ai quarti, perché la Croazia pareggia con il Portogallo di Leao (titolare e in campo per 71') e passa come seconda. Fuori anche la Serbia di Vlahovic, a secco contro la Danimarca e uscito nel finale per infortunio: sorpasso in classifica mancato, danesi ai quarti. La Spagna vince al 93': 3-2 sulla Svizzera. Qui tutti i risultati e il rendimento dei giocatori del campionato italiano



CLASSIFICHE - VLAHOVIC FUORI PER INFORTUNIO