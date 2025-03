Gravina: "Spalletti ha bisogno di tempo"

Il presidente della Figc inquadra il momento della Nazionale a due giorni dalla sfida alla germania a San Siro per la Nations League: "Non è una gara come le altre ma un'insieme di emozioni della storia del calcio mondiale". Su Spalletti: "Luciano ha chiesto tempo, ha dato all'Italia una intelaiatura da club. C'è entusiasmo, voglia di emergere e di regalare soddisfazioni ai tifosi"

A due giorni dal match di Nations League a San Siro tra Italia e Germania, il presidente della Figc, Gabriele Gravina traccia un quadro del percorso della nostra Nazionale e le aspettative per una gara che nn è mai come le altre: "Italia-Germania è Italia-Germania, si racconta da sola, è un'insieme di emozioni della storia del calcio mondiale - dice - Tutti ricordiamo la 'partita del secolo', tutti ricordiamo l'interesse nel cercare di sopraffare l'avversario, di vincere questo confronto storico".

"C'è entusiasmo, voglia di emergere e di fare squadra"

Una gara che potrebbe anche essere un modo per capire a che punto è il nostro calcio: "In questo periodo particolare della nostra evoluzione calcistica, Italia-Germania capita in un momento molto importante - spiega ancora Gravina -Continuiamo a lavorare, Luciano ha bisogno di tempo, ha chiesto tempo, credo che l'intelaiatura che ha individuato è da club, ha individuato una rosa di calciatori, anche in un numero di selezionabili particolarmente ridotto, ma c'è molto entusiasmo, voglia di emergere e di fare squadra ma anche di dare soddisfazioni ai nostri tifosi, perché le meritano".