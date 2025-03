Nel match di andata con l’Italia di giovedì a San Siro per i quarti di Nations, la Germania indosserà una maglia speciale, che celebra i 125 anni della Federazione tedesca. Il design ricorda quello della divisa del 1974, quando la nazionale vinse il Mondiale in casa: bianca classica con dettagli e colletto nero. Nello spot postato sui social, oltre a protagonisti di oggi come Muller, Neuer e Wirtz (assente con gli azzurri) presente la leggenda Rudi Völler

