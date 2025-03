Introduzione

L'andata dei quarti di Nations League ha visto il ko dell'Italia contro la Germania per 2-1 che mette la strada tutta in salita in vista del ritorno di domenica a Dortmund. Sul cammino degli Azzurri, in caso di qualificazione, ci sarà una tra Danimarca e Portogallo, sull'1-0 dopo i primi 90 minuti. Nelle altre partite successo per la Croazia e 2-2 tra Olanda e Spagna. Ecco il tabellone completo



ITALIA-GERMANIA 1-2