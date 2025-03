Introduzione

Nei quarti di finale d'andata di Nations League, oltre alla sconfitta dell'Italia contro la Germania, perde anche la Francia contro la Croazia, nonostante il rigore parato nel primo tempo da Maignan. Ko anche il Portogallo che perde in casa della Danimarca per 1-0. Finisce 2-2 invece tra Olanda-Spagna, con la nazionale di De La Fuente che pareggia al 93' con Mikel Merino. Negli spareggi, invece, la Turchia di Vincenzo Montella batte per 3-1 l'Ungheria. Debutto amaro per Garcia sulla panchina del Belgio contro l'Ucraina, mentre alla Scozia basta il gol di McTominay su calcio di rigore. Qui tutti i risultati e il rendimento dei giocatori del campionato italiano.