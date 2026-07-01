Il 28 settembre l'Italia giocherà il secondo incontro del girone di Nations League contro la Turchia all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, impianto con il tetto a forma di coccodrillo. Di seguito tutti gli impegni degli azzurri, che esordiranno il 25 settembre all'Olimpico di Roma col Belgio
L'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa - caratteristico impianto con il tetto a forma di coccodrillo - ospiterà il 28 settembre Turchia-Italia, secondo impegno della Nazionale nella quinta edizione della Nations League. Inseriti nel Gruppo 1 della Lega A, gli azzurri esordiranno nel torneo venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma e - dopo la trasferta in Turchia - voleranno in Francia, dove venerdì 2 ottobre faranno visita ai Bleus. Lunedì 5 ottobre l'Italia chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna per poi chiudere il suo percorso nel girone a novembre con le ultime due gare con Francia (12 novembre, sede da definire) e Belgio (15 novembre, Bruxelles). Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.
Il calendario dell'Italia in Nations League
- 25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma
- 28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
- 2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis
- 5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
- 12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Sede da definire
- 15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles