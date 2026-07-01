Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Nations League, Italia in Turchia il 28 settembre a Bursa: è ufficiale

Nations League

Il 28 settembre l'Italia giocherà il secondo incontro del girone di Nations League contro la Turchia all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, impianto con il tetto a forma di coccodrillo. Di seguito tutti gli impegni degli azzurri, che esordiranno il 25 settembre all'Olimpico di Roma col Belgio

L'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa - caratteristico impianto con il tetto a forma di coccodrillo - ospiterà il 28 settembre Turchia-Italia, secondo impegno della Nazionale nella quinta edizione della Nations League. Inseriti nel Gruppo 1 della Lega A, gli azzurri esordiranno nel torneo venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma e - dopo la trasferta in Turchia - voleranno in Francia, dove venerdì 2 ottobre faranno visita ai Bleus. Lunedì 5 ottobre l'Italia chiuderà la prima finestra stagionale dedicata alle nazionali tornando ad affrontare la Turchia allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna per poi chiudere il suo percorso nel girone a novembre con le ultime due gare con Francia (12 novembre, sede da definire) e Belgio (15 novembre, Bruxelles). Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo si terrà nel giugno 2027.

Il calendario dell'Italia in Nations League

  • 25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma
  • 28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
  • 2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis
  • 5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
  • 12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Sede da definire
  • 15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Ekhator-Juve, si attende solo l'annuncio ufficiale

Calciomercato

Documenti scambiati e tutto firmato tra Juventus e Genoa nell'operazione che porterà Jeff Ekhator...

Bastoni indagato, le news di oggi LIVE

live milano

Il difensore dell’Inter, indagato per prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta su una...

Rodrygo 'invita' Haaland: "Ora prenditi una pausa"

Mondiali

L’avvicinamento alla sfida di domenica tra Brasile e Norvegia passa anche dai social....

Balotelli da Mamdani: la battuta sul Why Always me

Mondiali

Zohran Mamdani non ha mai nascosto la sua passione per Super Mario. Dopo aver citato una sua...

Inter-Mkhitaryan, rinnovo per un'altra stagione

Calciomercato

L'Inter ed Henrik Mkhitaryan insieme ancora per un'altra annata: il club nerazzurro ha annunciato...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE