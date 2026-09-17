Germania, i convocati di Klopp per le gare di Nations League: ci sono Bisseck e WoltemadeNations League
Comincia ufficialmente l'era di Jurgen Klopp da Ct: l'ex allenatore del Liverpool ha diramato le prime convocazioni della Germania per le partite di Nations League in programma dal 24 settembre al 4 ottobre. Klopp ha convocato ben 44 giocatori, distinguendo due gruppi che giocheranno due partite ciascuno
Jurgen Klopp ha comunicato ufficialmente la lista dei giocatori che prenderanno parte alle quattro partite di Nations League che la Germania dovrà affrontare a partire dal 24 settembre fino al 4 ottobre. Si tratta della prima serie di convocazioni per Klopp, che si prepara all'esordio come commissario tecnico della sua Nazionale. Due gli 'italiani' scelti dall'ex Liverpool per queste partite di Nations League: Yann Bisseck, difensore dell'Inter (alla seconda convocazione in Nazionale), e Nick Woltemade, attaccante della Juventus. Klopp ha lasciato a casa ben 11 giocatori presenti in rosa durante l'ultimo Mondiale. Alcuni, come Rudiger e Neuer, si sono ritirati dalla Nazionale, mentre altri (Goretzka, Ouedraogo e Stiller) sono infortunati: ben sei, invece, i giocatori presenti in America e non convocati per scelta tecnica. Gli 11 lasciati a casa sono stati sostituiti con 11 giocatori al loro esordio assoluto in Nazionale, come l'ex Como Engelhardt (ora al Friburgo).
Klopp ne convoca 44: ecco perchè
Klopp ha convocato ben 44 giocatori per questa sosta: il motivo dietro a queste convocazioni extralarge sta nel numero di impegni in programma per i tedeschi. Con 4 partite nell'arco di 11 giorni, la Germania ha optato per una gestione diversa del calendario, per dare spazio a quanti più giocatori possibili senza far spendere loro troppe energie e per permettere al Ct di iniziare a conoscere i calciatori e formare una base solida per la Nazionale che verrà. Klopp ha suddiviso i convocati in due gruppi da 22 giocatori: il primo (in cui fa parte Bisseck) prenderà parte alle prime due partite, il 24 settembre in trasferta contro l'Olanda e il 27 settembre in casa contro la Grecia. Il secondo blocco di convocati (in cui rientra Woltemade) giocherà l'1 ottobre in Germania contro la Serbia e il 4 ottobre nuovamente contro la Grecia, stavolta in trasferta.
Klopp su Tresoldi: "Ancora non ha deciso fra Germania e Italia"
Nel corso della conferenza stampa per presentare le prime convocazioni del suo mandato da ct Jurgen Klopp ha anche parlato di Nicolò Tresoldi. L’attaccante classe 2004 del Club Brugge è impegnato con la Germania under 21, ma non avendo ancora fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore potrebbe anche accettare la richiesta di Mancini per l'Italia: “Tresoldi non ha ancora scelto tra Germania e Italia. Non è una decisione facile da prendere per un giovane. Non vogliamo mettergli pressione"