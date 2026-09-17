Comincia ufficialmente l'era di Jurgen Klopp da Ct: l'ex allenatore del Liverpool ha diramato le prime convocazioni della Germania per le partite di Nations League in programma dal 24 settembre al 4 ottobre. Klopp ha convocato ben 44 giocatori, distinguendo due gruppi che giocheranno due partite ciascuno EUROPEI E NATIONS LEAGUE SU SKY: I DETTAGLI

Jurgen Klopp ha comunicato ufficialmente la lista dei giocatori che prenderanno parte alle quattro partite di Nations League che la Germania dovrà affrontare a partire dal 24 settembre fino al 4 ottobre. Si tratta della prima serie di convocazioni per Klopp, che si prepara all'esordio come commissario tecnico della sua Nazionale. Due gli 'italiani' scelti dall'ex Liverpool per queste partite di Nations League: Yann Bisseck, difensore dell'Inter (alla seconda convocazione in Nazionale), e Nick Woltemade, attaccante della Juventus. Klopp ha lasciato a casa ben 11 giocatori presenti in rosa durante l'ultimo Mondiale. Alcuni, come Rudiger e Neuer, si sono ritirati dalla Nazionale, mentre altri (Goretzka, Ouedraogo e Stiller) sono infortunati: ben sei, invece, i giocatori presenti in America e non convocati per scelta tecnica. Gli 11 lasciati a casa sono stati sostituiti con 11 giocatori al loro esordio assoluto in Nazionale, come l'ex Como Engelhardt (ora al Friburgo).

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Klopp ne convoca 44: ecco perchè Klopp ha convocato ben 44 giocatori per questa sosta: il motivo dietro a queste convocazioni extralarge sta nel numero di impegni in programma per i tedeschi. Con 4 partite nell'arco di 11 giorni, la Germania ha optato per una gestione diversa del calendario, per dare spazio a quanti più giocatori possibili senza far spendere loro troppe energie e per permettere al Ct di iniziare a conoscere i calciatori e formare una base solida per la Nazionale che verrà. Klopp ha suddiviso i convocati in due gruppi da 22 giocatori: il primo (in cui fa parte Bisseck) prenderà parte alle prime due partite, il 24 settembre in trasferta contro l'Olanda e il 27 settembre in casa contro la Grecia. Il secondo blocco di convocati (in cui rientra Woltemade) giocherà l'1 ottobre in Germania contro la Serbia e il 4 ottobre nuovamente contro la Grecia, stavolta in trasferta.