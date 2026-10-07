Atteso dalla sfida di sabato tra il suo Norimberga e il Wolfsburg (diretta alle 20.30 su Sky Sport Max), Mohamed Alì Zoma ha parlato a Euroshow del debutto in Azzurro: "Non mi aspettavo la chiamata di Mancini, quella maglia rappresenta un orgoglio". Sul presente in Germania: "Sono migliorato tanto grazie a Klose, con la lingua ci stiamo lavorando... Le esultanze? Mi diverte fare qualcosa di diverso". E tra Messi e Cristiano Ronaldo...

PRIMA IN NAZIONALE CHE IN A: ZOMA È IL 19°