C'è anche Cristiano Ronaldo tra i moltissimi calciatori che hanno commentato su Instagram il messaggio di addio di Leo Messi alla nazionale argentina: "Leo, tanti anni passati a difendere il tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Hai tutto il mio rispetto per tutto ciò che hai raggiunto con l'Argentina. Un abbraccio"

Rivali per tutta la carriera con le maglie di club e anche in nazionale. Entrambi accomunati da un addio rispettivamente ad Argentina e Portogallo. E se quello di Cristiano Ronaldo alla seleçao lusitana potrebbe essere comunque temporaneo, quello di Leo Messi all'albiceleste è diventato definitivo dopo la gara amichevole contro il Benin al Monumental. Match al termine del quale Messi ha voluto esprimere parole di gratitudine attraverso un discorso sentito e poi replicato anche sui profili social. E su Instagram, ai migliaia di commenti ricevuti si è aggiunto anche quello di Cristiano Ronaldo: "Leo, tanti anni passati a difendere il tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Hai tutto il mio rispetto per tutto ciò che hai raggiunto con l'Argentina. Un abbraccio".