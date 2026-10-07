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Messi saluta l'Argentina, CR7 risponde su Instagram: "Una storia che rimarrà per sempre"

il messaggio

C'è anche Cristiano Ronaldo tra i moltissimi calciatori che hanno commentato su Instagram il messaggio di addio di Leo Messi alla nazionale argentina: "Leo, tanti anni passati a difendere il tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Hai tutto il mio rispetto per tutto ciò che hai raggiunto con l'Argentina. Un abbraccio"

L'ADDIO DI MESSI: IL SALUTO SUI SOCIAL - FOTOGALLERY - VIDEO

Rivali per tutta la carriera con le maglie di club e anche in nazionale. Entrambi accomunati da un addio rispettivamente ad Argentina e Portogallo. E se quello di Cristiano Ronaldo alla seleçao lusitana potrebbe essere comunque temporaneo, quello di Leo Messi all'albiceleste è diventato definitivo dopo la gara amichevole contro il Benin al Monumental. Match al termine del quale Messi ha voluto esprimere parole di gratitudine attraverso un discorso sentito e poi replicato anche sui profili social. E su Instagram, ai migliaia di commenti ricevuti si è aggiunto anche quello di Cristiano Ronaldo: "Leo, tanti anni passati a difendere il tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Hai tutto il mio rispetto per tutto ciò che hai raggiunto con l'Argentina. Un abbraccio".

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