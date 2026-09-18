Tra i 26 convocati del ct della nazionale campione del mondo c’è un solo “italiano”: il portiere dell’Inter Josep Martinez. Out Gavi, prima chiamata per l’attaccante dell’Espanyol Roberto, tornano Fermin Lopez e Dean Huijsen. La Spagna sarà impegnata nelle prime sfide di Nations League contro Inghilterra (26 settembre a Wembley), Croazia (29 settembre, Siviglia), Repubblica Ceca (3 ottobre, Oviedo) e di nuovo Croazia (6 ottobre, Spalato)

C'è un solo calciatore della Serie A, tra i 26 convocati dal ct della Spagna campione del mondo Luis de la Fuente, in vista delle prime gare di Nations League: è il portiere dell’Inter Josep “Pepo” Martinez. Per lo spagnolo ex Genoa un ritorno dopo ben 5 anni, visto che ha giocato una sola partita con la ‘Roja’ nel 2021, quando era il portiere dell’Under 21 spagnola e venne ‘promosso’ tra i grandi in seguito a un focolaio di Covid-19 scoppiato nel ritiro della nazionale maggiore. Adesso la nuova chiamata, nonostante una partenza in campionato e in Champions con l’Inter che lo ha esposto a qualche critica per alcuni errori.