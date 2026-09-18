Spagna, i convocati di De la Fuente in Nations League: c'è anche Josep Martinez (Inter)Nations League
Tra i 26 convocati del ct della nazionale campione del mondo c’è un solo “italiano”: il portiere dell’Inter Josep Martinez. Out Gavi, prima chiamata per l’attaccante dell’Espanyol Roberto, tornano Fermin Lopez e Dean Huijsen. La Spagna sarà impegnata nelle prime sfide di Nations League contro Inghilterra (26 settembre a Wembley), Croazia (29 settembre, Siviglia), Repubblica Ceca (3 ottobre, Oviedo) e di nuovo Croazia (6 ottobre, Spalato)
C'è un solo calciatore della Serie A, tra i 26 convocati dal ct della Spagna campione del mondo Luis de la Fuente, in vista delle prime gare di Nations League: è il portiere dell’Inter Josep “Pepo” Martinez. Per lo spagnolo ex Genoa un ritorno dopo ben 5 anni, visto che ha giocato una sola partita con la ‘Roja’ nel 2021, quando era il portiere dell’Under 21 spagnola e venne ‘promosso’ tra i grandi in seguito a un focolaio di Covid-19 scoppiato nel ritiro della nazionale maggiore. Adesso la nuova chiamata, nonostante una partenza in campionato e in Champions con l’Inter che lo ha esposto a qualche critica per alcuni errori.
Spagna, tornano Huijsen e Fermin. Out Gavi
Oltre al ritorno di Martinez, c’è da segnalare quello di Fermin Lopez del Barcellona e di Dean Huijsen del Real Madrid. Indisponibile per infortunio Joan Garcia. Non è stato convocato invece l’altro blaugrana Gavi. Prima chiamata per per Roberto (attaccante dell’Espanyol protagonista di un super inizio in campionato con 6 gol in 6 partite di Liga). La Spagna sarà impegnata nelle prime sfide di Nations League contro l’Inghilterra (il 26 settembre a Wembley), poi contro la Croazia (29 settembre a Siviglia), Repubblica Ceca (3 ottobre a Oviedo) e di nuovo Croazia (6 ottobre, stavolta a Spalato).
Spagna, l'elenco dei convocati
Portieri
- Unai Simon (Athletic Bilbao)
- David Raya (Arsenal)
- Josep Martinez (Inter)
Difensori
- Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)
- Pau Cubarsi (Barcellona)
- Marc Pubill (Atletico Madrid)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Pedro Porro (Tottenham)
- Eric Garcia (Barcellona)
- Marc Cucurella (Real Madrid)
- Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid)
Centrocampisti
- Rodrigo (Barcellona)
- Fabian Ruiz (Psg)
- Pedri (Barcellona)
- Mikel Merino (Arsenal)
- Martin Zubimendi (Arsenal)
- Alex Baena (Atletico Madrid)
- Fermin Lopez (Barcellona)
Attaccanti
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
- Ferran Torres (Psg)
- Dani Olmo (Barcellona)
- Roberto Fernandez (Espanyol)
- Lamine Yamal (Barcellona)
- Victor Munoz (Liverpool)
- Nico Williams (Athletic Bilbao)
- Yeremi Pino (Crystal Palace)
Spagna U21: convocati Ramon, Valle e Rodriguez
Un solo calciatore della Serie A nella Spagna ma quattro chiamati dal Ct dell'Under 21: la 'Rojita' ha infatti chiamato tre calciatori del Como di Fabregas, Jacobo Ramon, Alex Valle e Jesus Rodriguez, oltre a Rafa Obrador del Sassuolo.