Gasperini: "Inter la mia kriptonite? Può darsi, ma è la squadra più forte"
L'allenatore in conferenza alla vigilia di Roma-Inter: "La squadra è al completo, siamo tutti disponibili. È straordinario perché succede raramente. Inter club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie, e non solo in Italia. Noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato"
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Termina la conferenza stampa di Gasperini.
È più rassicurante Malen che segna o la difesa che non subisce?
"Entrambe le cose. Le squadre che sono in alto in classifica sono quelle con il miglior attacco e con la miglior difesa, altrimenti non stai lì… (ride, ndr)".
Molina a sinistra le è piaciuto? E Wesley può giocare su entrambe le fasce?
"Entrambi possono giocare da entrambe le parti".
Che facce vorrà vedere domani in spogliatoio?
"Niente di diverso da quello che stiamo portando avanti da sempre. È una partita importante. I risultati ci hanno permesso di arrivare a questa partita in questo modo".
Si è parlato molto della scelta arbitrale, lei cosa ne pensa?
"Domani Massa sarà perfetto e non ci saranno polemiche".
Domani Pisilli o Cristante nei tre è possibile?
"Per me è fondamentale cercare di fare tutto per il risultato. Ogni partita è diversa, cambiano le prestazioni, i giocatori. È fondamentale leggere la situazione al momento giusto. Con l'Atalanta ho messo due difensori per vincerla, per esempio. Anche i cambi tra difensori vanno considerati".
Come stanno Koné, Ndicka e Wesley? Quando Pellegrini potrà giocare titolare?
"È un continuo incrociare le dita ma… per domani siamo tutti disponibili. È straordinario perché succede raramente. Poi chiaro, c'è qualcuno che sta meglio e qualcuno che sta peggio, c'è stata anche qualche influenza, qualche botta, qualche lieve distorsione. Oggi c'è l'ultima rifinitura, ma ci saremo tutti. Pellegrini? Si allena con la squadra da due settimane di fila, quindi anche lui può far tutto. Nel suo caso la lunga sosta nazionali sarà l'occasione per giocare, magari faremo qualche amichevole".
Ha dovuto riattaccare la spina per alcuni giocatori?
"C'è stato Mondiale e mercato di mezzo, ma globalmente ho visto una bella preparazione. Col campionato, poi, l'attenzione sale; ma questo gruppo non è mai mancato mentalmente sotto questo aspetto. Sempre sul pezzo".
L'Inter è la sua kriptonite?
"Può darsi… C'è stato un periodo dove facevo spesso risultato con l'Inter, negli ultimi anni non è stato così. Sono anche cambiati gli allenatori: Conte, Inzaghi, Chivu, e il risultato non è cambiato… (ride, ndr). Penso che l'Inter abbia fatto questo anche ad altre squadre. Prima avevo vissuto la stessa cosa contro la Juventus".
Lulli è pronto per I big match o la Champions League?
"Se gioca in campionato è in grado di fare anche la Champions. È giovane, sta facendo un percorso, saltando tra l'altro passaggi in modo veloce. Guardo al presente e sì, ne sono soddisfatto".
Cos'ha di più l'Inter?
"Penso nei confronti di tutti abbia qualcosa in più, i risultati lo dimostrano e sono eclatanti. Bisogna anche avere la serenità di riconoscerlo. Guardiamo noi, non gli altri: sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. Loro sono al top da anni, poi si è un po' inserito il Napoli in qualche stagione".
L'ha preparata mentalmente?
"Partite così mentalmente si preparano da sole. Serve lucidità. A Torino è stata una partita difficile, perché è difficile il campionato italiano. Normale avere difficoltà. Sarebbe troppo bello vincere sempre e vincere facile".
Domani giocate alla pari?
"Credo che l'Inter sia la squadra di riferimento del campionato. È una squadra che, nel tempo, sta facendo cose straordinarie. E non solo in Italia".
C'è tanto entusiasmo… È un rischio?
"Tutto quello che è entusiasmo e voglia sono energie positive. Chiaro, poi bisogna giocare, e chiaro che - quando le cose vanno meno bene - c'è sempre il rischio di deprimersi; ma ora non dobbiamo pensarci. Pensiamo alla partita, all'attesa, al nostro ambiente. Credo che queste siano le partite belle da giocare".
Inizia la conferenza. Prima domanda: cosa rappresenta questa partita?
"C'è la soddisfazione di arrivarci con questa classifica, sia per noi che per loro. È un bell'appuntamento".
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