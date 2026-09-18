Gasperini: "Inter la mia kriptonite? Può darsi, ma è la squadra più forte"

Come stanno Koné, Ndicka e Wesley? Quando Pellegrini potrà giocare titolare?

"È un continuo incrociare le dita ma… per domani siamo tutti disponibili. È straordinario perché succede raramente. Poi chiaro, c'è qualcuno che sta meglio e qualcuno che sta peggio, c'è stata anche qualche influenza, qualche botta, qualche lieve distorsione. Oggi c'è l'ultima rifinitura, ma ci saremo tutti. Pellegrini? Si allena con la squadra da due settimane di fila, quindi anche lui può far tutto. Nel suo caso la lunga sosta nazionali sarà l'occasione per giocare, magari faremo qualche amichevole".