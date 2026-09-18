Belgio, i convocati di van Bommel per la Nations League: ci sono 6 'italiani'

I diavoli rossi saranno i primi avversari dell'Italia di Mancini il 25 settembre a Roma: ecco tutte le scelte del nuovo ct, dai milanisti Moreira e De Winter agli ex Serie A Lukaku e Openda

Sono ben 6 gli 'italiani' convocati dal Belgio di Mark van Bommel per gli impegni in Nations League. Proprio i diavoli rossi saranno i primi avversari dell'Italia di Roberto Mancini, il 25 settembre a Roma, prima di affrontare la Francia il 28 settembre a Bruxelles, la Turchia il 2 ottobre a Liegi e di nuovo la Francia il 5 ottobre a Parigi. Chiamati in difesa il milanista Koni De Winter e Arthur Theate del Bologna. A centrocampo, oltre a Kevin De Bruyne del Napoli, torna Mandela Keita del Parma a due anni di distanza dall'ultima convocazione. In attacco ci sono l'atalantino Charles De Ketelaere e il nuovo acquisto rossonero Diego Moreira, oltre all'ex Napoli Romelu Lukaku e all'ex Juventus Lois Openda.