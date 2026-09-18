Belgio, i convocati di van Bommel per la Nations League: ci sono 6 'italiani'

I diavoli rossi saranno i primi avversari dell'Italia di Mancini il 25 settembre a Roma: ecco tutte le scelte del nuovo ct, dai milanisti Moreira e De Winter agli ex Serie A Lukaku e Openda
Sono ben 6 gli 'italiani' convocati dal Belgio di Mark van Bommel per gli impegni in Nations League. Proprio i diavoli rossi saranno i primi avversari dell'Italia di Roberto Mancini, il 25 settembre a Roma, prima di affrontare la Francia il 28 settembre a Bruxelles, la Turchia il 2 ottobre a Liegi e di nuovo la Francia il 5 ottobre a Parigi. Chiamati in difesa il milanista Koni De Winter e Arthur Theate del Bologna. A centrocampo, oltre a Kevin De Bruyne del Napoli, torna Mandela Keita del Parma a due anni di distanza dall'ultima convocazione. In attacco ci sono l'atalantino Charles De Ketelaere e il nuovo acquisto rossonero Diego Moreira, oltre all'ex Napoli Romelu Lukaku e all'ex Juventus Lois Openda.
Belgio, l'elenco dei convocati
Portieri
- Jari De Busser (Az Alkmaar)
- Senne Lammens (Manchester United)
- Mike Penders (Chelsea)
- Maarten Vandevoordt (Lipsia)
Difensori
- Timothy Castagne (Fulham)
- Maxim De Cuyper (Brighton)
- Zeno Debast (Sporting Cp)
- Koni De Winter (Milan)
- Brandon Mechele (Club Brugge)
- Nathan Ngoy (Lille)
- Kyriani Sabbe (Club Brugge)
- Joaquin Seys (Club Brugge)
- Arthur Theate (Bologna)
Centrocampisti
- Kevin De Bruyne (Napoli)
- Mandela Keita (Parma)
- Romeo Lavia (Chelsea)
- Nicolas Raskin (Rangers)
- Youri Tielemans (Manchester United)
- Hans Vanaken (Club Brugge)
Attaccanti
- Charles De Ketelaere (Atalanta)
- Malick Fofana (Sunderland)
- Matias Fernandez-Pardo (Newcastle)
- Mika Godts (Paris Saint-Germain)
- Romelu Lukaku (Fenerbahce)
- Dodi Lukebakio (Benfica)
- Diego Moreira (Milan)
- Lois Openda (Lione)
- Leandro Trossard (Besiktas)