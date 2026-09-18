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Belgio, i convocati di van Bommel per la Nations League: ci sono 6 'italiani'

Nations League

I diavoli rossi saranno i primi avversari dell'Italia di Mancini il 25 settembre a Roma: ecco tutte le scelte del nuovo ct, dai milanisti Moreira e De Winter agli ex Serie A Lukaku e Openda

I CONVOCATI DELLA SPAGNA: C'E' ANCHE JOSEP MARTINEZ

Sono ben 6 gli 'italiani' convocati dal Belgio di Mark van Bommel per gli impegni in Nations League. Proprio i diavoli rossi saranno i primi avversari dell'Italia di Roberto Mancini, il 25 settembre a Roma, prima di affrontare la Francia il 28 settembre a Bruxelles, la Turchia il 2 ottobre a Liegi e di nuovo la Francia il 5 ottobre a Parigi. Chiamati in difesa il milanista Koni De Winter e Arthur Theate del Bologna. A centrocampo, oltre a Kevin De Bruyne del Napoli, torna Mandela Keita del Parma a due anni di distanza dall'ultima convocazione. In attacco ci sono l'atalantino Charles De Ketelaere e il nuovo acquisto rossonero Diego Moreira, oltre all'ex Napoli Romelu Lukaku e all'ex Juventus Lois Openda.

Belgio, l'elenco dei convocati

Portieri

  • Jari De Busser (Az Alkmaar)
  • Senne Lammens (Manchester United)
  • Mike Penders (Chelsea)
  • Maarten Vandevoordt (Lipsia)

Difensori

  • Timothy Castagne (Fulham)
  • Maxim De Cuyper (Brighton)
  • Zeno Debast (Sporting Cp)
  • Koni De Winter (Milan)
  • Brandon Mechele (Club Brugge)
  • Nathan Ngoy (Lille)
  • Kyriani Sabbe (Club Brugge)
  • Joaquin Seys (Club Brugge)
  • Arthur Theate (Bologna)

Centrocampisti

  • Kevin De Bruyne (Napoli)
  • Mandela Keita (Parma)
  • Romeo Lavia (Chelsea)
  • Nicolas Raskin (Rangers)
  • Youri Tielemans (Manchester United)
  • Hans Vanaken (Club Brugge)

Attaccanti

  • Charles De Ketelaere (Atalanta)
  • Malick Fofana (Sunderland)
  • Matias Fernandez-Pardo (Newcastle)
  • Mika Godts (Paris Saint-Germain)
  • Romelu Lukaku (Fenerbahce)
  • Dodi Lukebakio (Benfica)
  • Diego Moreira (Milan)
  • Lois Openda (Lione)
  • Leandro Trossard (Besiktas)

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