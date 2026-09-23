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Portogallo, Cristiano Ronaldo: "C'è chi vuole farmi fuori, non ci riusciranno"

Nations League

Il portoghese è intervenuto in conferenza alla vigilia della gara con il Galles: "Dopo tutti questi anni è come se fosse la prima volta. L'obiettivo è arrivare a 1000 gol e provare a vincere la Nations". Sulle critiche: "Alcuni cercano di farmi fuori, ma non ci riusciranno. Mi resta impresso chi mi vuole bene, non le persone a cui non piaccio". Sul ritiro: "È possibile che questo sia il mio ultimo anno? Sì. È abbastanza probabile? Sì. Ma accadrà davvero? Non lo so"

"È sempre un piacere rappresentare i colori del mio Paese, anche dopo tutti questi anni è come se fosse la prima volta". Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo con il Portogallo nelle prossime partite di Nations League (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). L'attaccante è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Galles: "Il mio obiettivo è riuscire ad arrivare a 1000 gol e provare a vincere questa Nations League. Si apre una nuova era ma dobbiamo fare i complimenti al ct Martinez per l'eccellente lavoro svolto. Inizia una nuova fase con Jorge Jesus: spero che le cose vadano bene perché se andranno bene per lui andranno bene anche per tutti noi. Sono certo che farà un ottimo lavoro".

"Questo è stato l'anno in cui ho sentito più affetto"

CR7 viene poi interrogato sulle critiche che ha ricevuto nell'ultimo periodo: "Non posso essere sincero al cento per cento, devo essere politicamente corretto. Gioco a calcio da tanti anni e quasi ovunque sono sempre stato accolto bene. Questo è stato forse l'anno in cui ho sentito più affetto. Non dico che in Portogallo non lo senta: so che i portoghesi mi vogliono bene e provano un affetto particolare per me. So che ad alcuni canali piace attaccarmi e cercano di farmi fuori, ma non ci riusciranno. Servirebbe un fucile e anche in quel caso schiverei il proiettile. Ormai ci sono abituato: sono in questo mondo da più di vent'anni. Mi restano impresse le persone che mi vogliono bene, non quelle a cui non piaccio. Controllo ciò che posso controllare; il resto no. Porto con me l'affetto delle persone, in tutti gli stadi. Sento un grande affetto da parte dei portoghesi. Il fatto che a una manciata di persone io non piaccia non cambia quello che provo".

"Ultimo anno di carriera? Probabile, ma..."

"Non penso a domani, vivo giorno per giorno", ha risposto Cristiano Ronaldo alla domanda se resterà in nazionale fino a giugno. "Alla mia età il presente è la cosa più importante. So che alcuni non vedono l'ora che io smetta di venire qui: lo capisco dal modo in cui fanno le domande. Non tutti, solo una manciata di persone. Io però mi concentro su chi mi vuole bene, desidera che continui e viene allo stadio per vedere la Nazionale e anche Cristiano. È questa la passione che mi spinge a tornare". Risposta simile anche sul ritiro a fine stagione: "Non lo so... Vorrei rispondere a questa domanda, ma non lo so. Quando ero già oltre i trent'anni mi hanno dato un consiglio: vivi il momento, non pensare al domani. È possibile che questo sia il mio ultimo anno? Sì. È abbastanza probabile? Sì. Ma accadrà davvero? Non lo so. Quando sarà il momento, lo dirò".

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