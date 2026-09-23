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Morto a 49 anni Fabrizio Galasso, vice allenatore della Viterbese: trovato nel suo letto

lutto

E' stato trovato senza vita a 49 anni nella sua abitazione Fabrizio Galasso, il vice allenatore della Viterbese, squadra che milita in serie D. A lanciare l'allarme Andrea Bussone, l'allenatore della squadra che condivideva con lui l'alloggio. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore, forse un infarto avvenuto durante il sonno. Galasso lascia la moglie e un figlio di 9 anni. Il cordoglio della Viterbese: "Profondo dolore e immenso sgomento"

Fabrizio Galasso, 49enne viceallenatore della Viterbese, squadra che milita in serie D, è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, mercoledì 23 settembre, all’interno della stanza di un bed and breakfast situato in via Saffi a Viterbo. A lanciare l'allarme sarebbe stato il collega e amico con cui divideva l'appartamento: il mister Andrea Bussone. I sanitari accorsi prontamente non hanno potuto che constatare il decesso. Fra le ipotesi c'è quello di un possibile malore improvviso durante il sonno, ma saranno i riscontri ufficiali delle autorità a fare chiarezza sulle circostanze della tragedia. Galasso lascia la moglie e un figlio di 9 anni. "La società tutta è incredula per una morte così prematura ed esprime profondo dolore e immenso sgomento. Una notizia terribile e improvvisa che sconvolge profondamente tutta la nostra famiglia gialloblù e che ci lascia senza parole. In questo momento così difficile, ogni parola sembra insufficiente. Ciao Fabrizio”. Queste le parole del presidente della Viterbese Piero Camilli


 

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