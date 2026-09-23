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Onana si dà alla coppettazione: il VIDEO su Instagram è impressionante

turchia

Un'immagine postata da André Onana su Instagram è diventata in poche ore virale sul web: l'ex portiere di Inter e Manchester United, oggi al Trabzonspor, ha pubblicato un video che lo ritrae alle prese con la coppettazione. Utilizzata da molti atleti, si tratta di una terapia che, mediante l'applicazione di una serie di coppette sulla pelle, punta a combattere la rigidità muscolare, alleviando dolori o contratture dopo lo sforzo fisico. Ma una "cupping therapy" così, forse, non si era mai vista...

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