Italia-Belgio di Nations League, le prime news di probabile formazione
Roberto Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia, gli allenamenti di mercoledì e giovedì saranno decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto in Nations League si tornerà al 4-3-3: di seguito certezze, ballottaggi e giovani pronti al debutto...
- È una Nazionale in cui il Ct Roberto Mancini ha fuso diverse “tipologie” di giocatori.
- Ci sono le certezze: ragazzi che dal 2023 (quando Mancini lasciò la Nazionale) a oggi non sono cambiati. Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Dimarco, Barella, Tonali.
- Ci sono poi i tanti giovani su cui il Ct punta per il futuro
- E poi ci sono quei giocatori che, tre anni dopo, Mancini ritrova “cresciuti”, maturati...
- Gianluca Mancini: in tre anni è diventato punto di riferimento nella Roma
- Riccardo Calafiori: 3 anni fa era finito al Basilea, oggi è uno dei top player dell’Arsenal
- Davide Frattesi: arricchito dalle esperienze con l’Inter e protagonista del grande avvio di stagione della Lazio
- Moise Kean: passato dall’essere una discontinua promessa a una certezza
- Pio Esposito: nel 2023 passava allo Spezia (Serie B), oggi è un big dell’Inter a soli 21 anni
- Fondendo tra loro queste diverse anime, prende vita la prima Nazionale del Mancini-bis, che contro il Belgio (venerdì 25 settembre alle 20.45 in Nations League) dovrebbe essere schierata così:
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: ballottaggio DI LORENZO / KAYODE
- Difensore centrale: MANCINI
- Difensore centrale: ballottaggio COPPOLA / SCALVINI
- Terzino sinistro: CALAFIORI
- Mezzala destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: ROMANO
- Mezzala sinistra: TONALI
- Ala destra: ballottaggio ZANIOLO / CAMBIAGHI
- Centravanti: ballottaggio PIO ESPOSITO/KEAN
- Ala sinistra: ballottaggio SEBASTIANO ESPOSITO / RASPADORI / MALDINI