 Italia Belgio di Nations League, le news di oggi sulla probabile formazione | Sky Sport
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Italia-Belgio di Nations League, le prime news di probabile formazione

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Roberto Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia, gli allenamenti di mercoledì e giovedì saranno decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto in Nations League si tornerà al 4-3-3: di seguito certezze, ballottaggi e giovani pronti al debutto...

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Italia-Belgio, le news sulla probabile formazione

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