Mentre 'Il diavolo veste Prada' incassa al botteghino, è un Kompany versione trap (inteso come trapper e non come Giovanni) a guidare la nuova scuola del look. Fabregas classico millennial a cui sono stati vietati gli skinny, Pep e quella camicia a quadri che tutti abbiamo googolato. E poi, da che parte stai: tuta o completo? Wenger, gli impermeabili infiniti e quel giorno in cui Nagelsmann indossò proprio quel maglioncino non semplicemente azzurro o turchese, ma effettivamente ceruleo

di Marco Salami