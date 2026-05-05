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Il 'Diavolo' veste in tuta (ma non solo): da Kompany a Guardiola, i look in panchina

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Mentre 'Il diavolo veste Prada' incassa al botteghino, è un Kompany versione trap (inteso come trapper e non come Giovanni) a guidare la nuova scuola del look. Fabregas classico millennial a cui sono stati vietati gli skinny, Pep e quella camicia a quadri che tutti abbiamo googolato. E poi, da che parte stai: tuta o completo? Wenger, gli impermeabili infiniti e quel giorno in cui Nagelsmann indossò proprio quel maglioncino non semplicemente azzurro o turchese, ma effettivamente ceruleo

di Marco Salami

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