 Vogue World Milano Fashion Week, sportivi presenti: da Calhanoglu a Sabalenka | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Vogue World Milano Fashion Week, sportivi presenti: da Calhanoglu a Sabalenka

fashion week fotogallery
12 foto

Il mondo dello sport conquista quello della moda. Durante Vogue World, l’evento andato in scena nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, numerosi sportivi hanno sfilato sotto i riflettori. I giocatori di Inter e Milan hanno portato in passerella le proprie maglie, mentre atlete del calibro di Myriam Sylla, Paola Egonu e Arianna Fontana hanno sfoggiato eleganti completi e look firmati. Di seguito, tutti gli sportivi che hanno preso parte all'apertura della Milano Fashion Week

MUSETTI DANZA CON JENNIFER LOPEZ

ALTRE FOTOGALLERY

Turchia, i primi 7 marcatori sono tutti ex della A

Calciomercato

Comanda un Momo Salah scatenato, affiancato dal sorprendente Gift Orban: l'ex Verona ha segnato...

50 foto

Italia-Belgio, le news sulla probabile formazione

Nations League

Roberto Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia, gli allenamenti di mercoledì e...

14 foto

Dall'Inter a Egonu e Sylla: gli sportivi alla MFW

fashion week

Il mondo dello sport conquista quello della moda. Durante Vogue World, l’evento andato in scena...

12 foto

Sorpresa Udinese: accordo con lo svincolato Alaba

Calciomercato

L’Udinese è vicinissima a un gran colpo a sorpresa. Dal mercato degli svincolati sta per arrivare...

37 foto
Calcio - FIFA Mondiali Calcio 2026 - Spagna vs Austria

Separazione Padova-Papu Gomez: andrà ad Abu Dhabi

Calciomercato

Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova - club nel quale era arrivato nell'estate...

37 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Stones, problema alla coscia: fuori 3-4 settimane

    inter

    Il difensore inglese si era fermato contro l'Udinese in seguito a uno scatto: gli...

    Helen Mirren dice 'Forza Lecce' da Jimmy Fallon

    curiosità

    L'attrice britannica ha scherzato durante lo show americano condotto da Jimmy Fallon, in cui ha...

    Massa per Roma-Inter, Fiorentina-Napoli a Doveri

    Serie A

    Sarà Davide Massa l'arbitro che dirigerà il big-match della 5^giornata di serie A fra Roma e...