Vogue World Milano Fashion Week, sportivi presenti: da Calhanoglu a Sabalenka
Il mondo dello sport conquista quello della moda. Durante Vogue World, l’evento andato in scena nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, numerosi sportivi hanno sfilato sotto i riflettori. I giocatori di Inter e Milan hanno portato in passerella le proprie maglie, mentre atlete del calibro di Myriam Sylla, Paola Egonu e Arianna Fontana hanno sfoggiato eleganti completi e look firmati. Di seguito, tutti gli sportivi che hanno preso parte all'apertura della Milano Fashion Week
- Le maglie da calcio diventano protagoniste anche in passerella. Inter e Milan hanno infatti sfoggiato le proprie divise sul palco di Vogue World, l’evento che ha inaugurato la Milano Fashion Week.
- A rappresentare l’Inter sono stati Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard e Angelica Montaperto. Per il Milan, invece, hanno partecipato Ruben Loftus-Cheek, Lorenzo Ossola e Ashley Hu.
- La regina dello short track, atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi, ha indossato un abito arancione ricoperto di maxi paillettes, abbinato a un parka. Fontana ha inoltre sfoggiato tre delle 14 medaglie olimpiche conquistate: due strette tra le mani e una portata al collo.
- Al fianco di Arianna Fontana ha sfilato Veronica Yoko Plebani, vincitrice di due medaglie (un argento e un bronzo) ai Giochi Paralimpici estivi nel triathlon, disciplina a cui affianca l’attività nella canoa e nello snowboard. Plebani ha scelto un abito rosso firmato Armani Privé, impreziosito da frange traslucide.
- La pallavolista azzurra ha portato in passerella una tuta Miu Miu Resort 2018: un bodysuit azzurro senza maniche, con zip frontale, colletto alla coreana e una decorazione rossa e nera
- Al fianco di Sylla ha sfilato anche Paola Egonu, con un look simile, declinato però nei toni del giallo e impreziosito, come quello della compagna in Nazionale, da decorazioni rosse e nere.
- Completo "black and white" per il tennista azzurro che ha conquistato la scena con un passo di danza insieme a Jennifer Lopez
- Abito lungo in lurex per la tennista bielorussa
- Lo sciatore brasiliano, vincitore del primo storico oro olimpico del Paese ai Giochi Invernali, ha riportato in passerella la divisa indossata dal Brasile durante i Giochi di Milano-Cortina, con la bandiera verdeoro rappresentata all'interno della giacca
- La campionessa azzurra del salto in lungo, reduce dall'oro europeo e il trionfo all'Ultimate Championship, era tra gli ospiti che hanno assistito all'evento Vogue
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- Il centrocampista dell'Inter ha partecipato nel day-1 della Milano Fashion Week all'evento organizzato da Diesel