Il mondo dello sport conquista quello della moda. Durante Vogue World, l’evento andato in scena nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, numerosi sportivi hanno sfilato sotto i riflettori. I giocatori di Inter e Milan hanno portato in passerella le proprie maglie, mentre atlete del calibro di Myriam Sylla, Paola Egonu e Arianna Fontana hanno sfoggiato eleganti completi e look firmati. Di seguito, tutti gli sportivi che hanno preso parte all'apertura della Milano Fashion Week

MUSETTI DANZA CON JENNIFER LOPEZ