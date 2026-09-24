Olanda e Germania iniziano il loro cammino in Nations League con due nuovi commissari tecnici: Xavi e Klopp. Gli Oranje, privi di Malen, dovrebbero schierare Summerville, Reijnders e Gakpo alle spalle di Brobbey. La Germania dovrebbe invece affidarsi al tridente formato da Schade, Havertz e Adeyemi. Fischio d'inizio alle 20.45, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

INIZIA LA NATIONS LEAGUE: LA GUIDA TV