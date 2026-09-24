Olanda-Germania, le probabili formazioni della partita di Nations League
Olanda e Germania iniziano il loro cammino in Nations League con due nuovi commissari tecnici: Xavi e Klopp. Gli Oranje, privi di Malen, dovrebbero schierare Summerville, Reijnders e Gakpo alle spalle di Brobbey. La Germania dovrebbe invece affidarsi al tridente formato da Schade, Havertz e Adeyemi. Fischio d'inizio alle 20.45, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
- Portiere: VERBRUGGEN
- Terzino destro: DUMFRIES
- Difensore centrale: VAN HECKE
- Difensore centrale: VAN DIJK
- Terzino sinistro: VAN DE VEN
- Centrocampista centrale: GRAVENBERCH
- Centroacampista centrale: VEERMAN
- Esterno destro: SUMMERVILLE
- Trequartista: REIJNDERS
- Esterno sinistro: GAKPO
- Attaccante: BROBBEY
- OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; Gravenberch, Veerman; Summerville, Reijnders, Gakpo; Brobbey. All. Xavi.
- Portiere: TER STEGEN
- Terzino destro: TREU
- Difensore centrale: TAH
- Difensore centrale: SCHLOTTERBECK
- Terzino sinistro: BROWN
- Mezzala destra: NMECHA
- Centrocampista centrale: KIMMICH
- Mezzala sinistra: MUSIALA
- Esterno destro: SCHADE
- Attaccante: HAVERTZ
- Esterno sinistro: ADEYEMI
- GERMANIA (4-3-3): Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich, Musiala; Schade, Havertz, Adeyemi. All. Klopp.