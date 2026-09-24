Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Skyguida tv
Da oggi, giovedì 24 settembre, appuntamento con la fase a gironi di Nations League. Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. In campo oggi e sui canali Sky Sport: alle 18.45 Andorra e Malta, alle 20.45 Paesi Bassi-Germania, Norvegia-Danimarca. Visibili su Diretta Gol anche Austria-Israele, Kosovo-Repubblica d’Irlanda, Portogallo-Galles, Liechtenstein-Lituania e Serbia-Grecia
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Giovedì 24 settembre
- ore 18.00: ANDORRA-MALTA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Botti
- Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini
- ore 20.45: PAESI BASSI-GERMANIA su Sky Sport Uno e TV8. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani
- ore 20.45: NORVEGIA-DANIMARCA su Sky Sport Arena. Telecronaca Dario Massara
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
AUSTRIA-ISRAELE
KOSOVO-REPUBBLICA D'IRLANDA
LIECHTENSTEIN-LITUANIA
PORTOGALLO-GALLES
SERBIA-GRECIA