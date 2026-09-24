Da oggi, giovedì 24 settembre, appuntamento con la fase a gironi di Nations League. Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals in programma a giugno 2027. In campo oggi e sui canali Sky Sport: alle 18.45 Andorra e Malta, alle 20.45 Paesi Bassi-Germania, Norvegia-Danimarca. Visibili su Diretta Gol anche Austria-Israele, Kosovo-Repubblica d’Irlanda, Portogallo-Galles, Liechtenstein-Lituania e Serbia-Grecia